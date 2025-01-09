Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

Yeni yılın ilk zirvesi! Görüşme biter bitmez peş peşe ayrıldılar
Özgür Özel'in büyük sürprizi 'iktidara kırmızı kart' çıktı

Saat verip "Bekleyin" diyen Özel'in sürprizi elindeki kartmış
Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

İstanbul'un 750 bin nüfusluk ilçesinde belediye başkanı değişti
ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli

Niğde Valisi, Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı Yayınladı

Niğde Valisi, Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı Yayınladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının önemine dikkat çekerek, gazetecilerin toplumu bilgilendirme görevini fedakarca yerine getirdiğini vurguladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çelik, basın mensuplarının toplumu doğru ve hızlı bilgilendirme görevini fedakarca yerine getirdiğini belirterek, gazetecilerin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Mesajında, 10 Ocak 1961'de yürürlüğe giren 212 sayılı kanun ile gazetecilerin haklarının düzenlendiğini hatırlatan Çelik, tarafsız ve etik değerlerle çalışan basının toplumsal kalkınma ve gelişimdeki önemine dikkat çekerek, "Her türlü zorluk ve imkansızlık içinde dahi görevini yerine getiren basın çalışanlarımız, toplumun bilinçlenmesinde ve sorunların çözümüne katkı sağlamada büyük bir rol üstlenmektedir. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Vali Çelik ayrıca, bağımsız ve özgür basının önemine vurgu yaparak, gazetecilerin toplumsal sorumluluklarının altını çizdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli
img

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
img

Sinan Ateş'in eşinden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
Türk savaş gemilerini görünce harekete geçtiler

Türk savaş gemilerini görünce harekete geçtiler

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hakkari'de deprem mi oldu 9 Ocak Perşembe? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER! Siyah Kalp CANLI izle! 9 Ocak Perşembe Siyah Kalp 16. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 9-10 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ocak Pendik, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hükümet Kadın filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 9-10 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Ocak Yenimahalle, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Özgür Özel ne açıklayacak? Özgür Özel'in sürprizi ne? 10 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 10 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.