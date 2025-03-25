Niğde Valisi Cahit Çelik'ten İstanbul'daki Gösterilere Sert Tepki

Niğde Valisi Cahit Çelik İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

Vali Çelik mesajında ; "24 Mart 2025 tarihinde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen gösterilerde, Cumhurbaşkanımıza, muhterem annelerine ve milletimizin manevi değerlerine yönelik sarf edilen incitici ve yakışıksız ifadeleri derin bir üzüntüyle karşılıyor ve şiddetle kınıyorum. Toplumsal barışımızı zedeleyen, ortak değerlerimizi hedef alan bu tür söylemler asla kabul edilemez" dedi.

Görüş farklılıklarının saygı ve nezaket sınırları içinde ifade edilmesi gerektiğini belirten Vali Çelik, hiç kimsenin inançlara, aile büyüklerine veya milletin hassasiyetlerine hakaret etme hakkının olmadığını belirtti.

Vali Çelik açıklamasında; "Bu çirkin ifadelerin hukuk önünde karşılık bulacağına olan inancımız tamdır. Millet olarak sağduyu ve ortak değerler etrafında kenetlenerek, tür provokasyonlara en güzel cevabı vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE