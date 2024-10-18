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Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlaması

Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlaması
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Niğde Valisi Cahit Çelik, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak muhtarların devlet ile millet arasındaki önemli köprü görevi üstlendiklerini vurguladı ve tüm muhtarların hizmetlerini kutladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Devletin yereldeki en önemli temsilcilerinin muhtarlar olduğunu söyleyen Vali Cahit Çelik, milletle devlet arasındaki köprü vazifesini üstlenen muhtarların, devletin gören gözü ve duyan kulağı olduğunu ifade etti.

Vali Çelik mesajında; "19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle, demokrasimizin temel taşlarından biri olan ve 1829 yılından bu yana milletimize hizmet eden muhtarlık müessesemizin değerli temsilcilerini en içten duygularımla kutluyorum. Muhtarlarımız, devletimizin yereldeki en önemli temsilcilerinden biri olarak, milletimizle devletimiz arasındaki köprü vazifesini başarıyla yerine getirmektedir. Muhtarlık, vatandaşlarımızın devletle olan ilişkilerinde bir köprü görevi görmenin ötesinde, aynı zamanda çağdaş kamu yönetiminin katılımcılık anlayışını hayata geçiren bir kurumdur. Muhtarlarımız, bulundukları mahalle ve köylerde halkımızın taleplerini dinleyen, çözümler üreten, devletimizin gören gözü ve duyan kulağıdır. Onların bu fedakar çalışmaları, milletimizin huzur ve refahına önemli katkılar sağlamaktadır." dedi.

Devletin muhtarlara verdiği değerin bir göstergesi olarak, 19 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan Başbakanlık genelgesi ile bugünü "Muhtarlar Günü" olarak ilan etiğini hatırlatan Vali Çelik; " Bu özel gün, muhtarlarımızın hizmetlerini ve topluma olan katkılarını daha geniş bir şekilde takdir etmek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu vesileyle, görevlerini büyük bir özveri ve sevgiyle yürüten tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyor ve selamlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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