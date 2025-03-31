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Niğde Valisi Cahit Çelik Ramazan Bayramı'nda Güvenlik Personeliyle Bir Araya Geldi

Niğde Valisi Cahit Çelik Ramazan Bayramı'nda Güvenlik Personeliyle Bir Araya Geldi
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Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulama noktalarında güvenlik personeli ve vatandaşlarla bayramlaşıp, trafik güvenliği hakkında uyarılarda bulundu.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulama noktalarında güvenlik personeli ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Niğde-Kayseri kara yolunda bulunan uygulama noktasını ziyaret eden Vali Çelik, görevli personelle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Çelik, beraberinde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile birlikte denetim noktasında durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcularla bayramlaşarak şeker ve kolonya ikram ederek çocuklara hediye verdi.

Trafik kurallarının önemine dikkat çeken Vali Çelik, sürücülerden emniyet kemeri takmalarını ve hız kurallarına uymalarını istedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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