Niğde Valisi Cahit Çelik Emekli Personellerle İftar Programında Bir Araya Geldi

Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, Niğde Valiliği'nde görev yapmış emekli personellerle iftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen programda, uzun yıllar kamu hizmetinde bulunan personellere duyulan vefa ve takdir dile getirildi. Vali Çelik ve eşi, emekli personellere kamu hizmetine verdikleri emekler için teşekkür ederek sağlık, mutluluk ve aileleriyle birlikte nice hayırlı Ramazanlar geçirmeleri temennisinde bulundu.

Programda emekli personeller de, böylesine anlamlı bir organizasyon düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Valilik makamının kendilerini unutmamış olmasının mutluluk verici olduğunu ifade ettiler. - NİĞDE