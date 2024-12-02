Niğde Valisi, Ankara'daki Niğdelilerle Buluştu

Niğde Valisi Cahit Çelik, Başkent Niğde Vakfı programında Ankara'da yaşayan Niğdelilerle bir araya geldi.

Hemşehrilik bağlarını güçlendirmek ve Niğde'nin kültürel, sosyal ve ekonomik potansiyelini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Cahit Çelik; Niğde'nin son yıllarda hayata geçirdiği projelerden ve kalkınma hedeflerinden söz etti. Ankara'da yaşayan Niğdelilerin desteklerinin önemine dikkat çeken Vali Çelik; "Başkentteki hemşehrilerimiz, Niğde ile olan bağlarını koruyarak şehrin tanıtımı ve gelişimine katkı sağlıyor. Bu tür etkinlikler ise hemşeriler arasındaki dayanışmayı arttırıyor" dedi. Niğde'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra tarım, sanayi ve turizm alanlarındaki gelişmelerin ele alındığı programda Niğde'nin eğitim ve bilim alanındaki ilerlemeleri ile gençlere yönelik projeler hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı.

Düzenlenen bu etkinlik; Ankara'da yaşayan Niğdelilerin memleketleriyle olan bağlarını pekiştirirken, Niğde'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda daha güçlü bir iş birliği zemini oluşturulmasına katkı sağladı. - NİĞDE