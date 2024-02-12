Ankara Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ni ziyaret etti

Ankara Üniversitesi'nden bir heyet, Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Çalışmalarında Türkiye'deki 11 pilot üniversite arasında yer alan; Enerji Verimliliğinde (ÜNVER-2) Birinci ve Sıfır Atık'ta En İyi Uygulama Ödülü'nün sahibi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri Ömer Nadir Soylu ve yönetim ekibinin gerçekleştirdiği ziyarette, konuklara üniversitenin projeleri Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan sunumla anlatıldı, akabinde uygulamaları yerinde görmek adına saha gezisi düzenlendi. Heyeti karşılayan Genel Sekreter Vekili Abdulgani Özkan ve Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci, konuklara laboratuvarları ve tesisleri gezdirdi. Ziyarette üniversitenin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri ile sıfır atık uygulamaları yerinde incelendi. Program çerçevesinde üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda bulunan Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Endüstriyel Hammaddeler ve Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 3. Sınıf Atık Getirme Merkezi ziyaret edildi.

Konuklar, yerleşkede bulunan merkez ve tesisleri yakından inceleyerek Ankara Üniversitesi'nde uygulayacakları projelerde üniversitenin deneyimlerinden yararlanacaklarını ifade etti. - NİĞDE