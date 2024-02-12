Üye Girişi
Haberler

Ankara Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ni ziyaret etti

Güncelleme:

Ankara Üniversitesi'nden bir heyet, Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Çalışmalarında Türkiye'deki 11 pilot üniversite arasında yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, üniversitenin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri ile sıfır atık uygulamaları yerinde incelendi.

Ankara Üniversitesi'nden bir heyet, Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Çalışmalarında Türkiye'deki 11 pilot üniversite arasında yer alan; Enerji Verimliliğinde (ÜNVER-2) Birinci ve Sıfır Atık'ta En İyi Uygulama Ödülü'nün sahibi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri Ömer Nadir Soylu ve yönetim ekibinin gerçekleştirdiği ziyarette, konuklara üniversitenin projeleri Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan sunumla anlatıldı, akabinde uygulamaları yerinde görmek adına saha gezisi düzenlendi. Heyeti karşılayan Genel Sekreter Vekili Abdulgani Özkan ve Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci, konuklara laboratuvarları ve tesisleri gezdirdi. Ziyarette üniversitenin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri ile sıfır atık uygulamaları yerinde incelendi. Program çerçevesinde üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda bulunan Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Endüstriyel Hammaddeler ve Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 3. Sınıf Atık Getirme Merkezi ziyaret edildi.

Konuklar, yerleşkede bulunan merkez ve tesisleri yakından inceleyerek Ankara Üniversitesi'nde uygulayacakları projelerde üniversitenin deneyimlerinden yararlanacaklarını ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara Üniversitesi Ömer Halisdemir Çevre Enerji Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Şubat hava bugün nasıl? HAVA DURUMU! İstanbul'da yağış var mı? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN |12 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Müge Anlı CANLI İZLE! 12 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? 12 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 12 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Nijerya - Fildişi Sahili maçı CANLI izle! (AFRİKA ULUSLAR KUPASI) 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! 12 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! İsrail Refah kentine kara operasyonu mu yapacak? Netanyahu'ya peş peşe uyarılar Milan - Napoli maçı CANLI izle! 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! Aston Villa - Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Aston Villa - Manchester United maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title