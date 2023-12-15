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Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı

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Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin planlanması ve sözleşmeli üretim bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, tarım ve orman müdürü Asım Baş, üretimin planlanması ve sözleşmeli üretim konularında bilgi verdi.

Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarımsal Üretimin Planlanması ve Sözleşmeli Üretim Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

Tarımsal Üretimin Planlanması ve Sözleşmeli Üretim Bilgilendirme Toplantısı Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş başkanlığında İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda; Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, tarımsal üretimin planlaması ve sözleşmeli üretimle yerelde Niğde'nin, genelde ise ülkenin üretiminin planlanmış olacağını ve bundan sonraki süreçte de planlama dahilinde hareket edileceğini söyledi.

İlgili şube müdürleri ve birim sorumlusu tarafından ise 'Bitkisel Üretim', 'Hayvancılık ve Su Ürünlerinde Üretimin Planlanması' ve 'Sözleşmeli üretim' konuları hakkında bilgilendirme yapıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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