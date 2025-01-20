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Niğde SGK İl Müdürlüğü'nde Devir Teslim Töreni

Niğde SGK İl Müdürlüğü'nde Devir Teslim Töreni
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SGK Niğde İl Müdürü olarak görev sona eren Nail Van, görevini Eray Buz’a devretti. Devir teslim töreninde her iki müdür de çalışmalara teşekkür etti ve hizmete devam edeceklerini belirtti.

SGK Niğde İl Müdürü olarak görev yapan ve emekliliğe ayrılan Nail Van görevini Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak görev yaparken İl Müdürlüğü'ne atanan Eray Buz'a devretti.

İl Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreninde Nail Van; "Niğde'de 5 yıl görev yaptım. Bu süre içerisinde güzel bir çalışma dönemi geçirdim. Görev süresi içerisinde desteklerini esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Niğde SGK İl Müdürlüğü görevine başlayan Eray Buz ise; "Bu zamana kadarki çalışmalarından dolayı Nail Van' a teşekkür ederim. Kendisinin bıraktığı yerden aynı güç ve kararlıkla meslektaşlarımızın da katkısıyla vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için bugüne kadar yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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