Niğde Sağırlar Spor Kulübü Derneği'nde Başkanlık Seçimi

Niğde Sağırlar Spor Kulübü Derneği'nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Mevcut Başkan Mücayip Yıldırım güven tazeledi.

Dernek üyelerinin katılımıyla yapılan seçimde Mücayip Yıldırım, oyların çoğunluğunu alarak yeniden başkan seçildi. Yıldırım, 1994 yılından beri derneğin sağır bireylerin toplum içindeki etkinliğini artırmak için çalıştığını belirtti. Yeni dönemde de meslek edindirme, el becerileri kazandırma ve kültürel faaliyetler konularında projeler gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Mücayip Yıldırım, dernek bünyesindeki futbol takımının 2. Lig'den 1. Lig'e çıkması için 28 Şubat - 2 Mart tarihlerinde düzenlenecek müsabakalara katılacağını duyurdu.

Gençlerin spora yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, sağlıklı bireyler yetiştirilmesi adına içki, sigara, alkol ve madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzak durulmasının önemine dikkat çekti. Sağır toplumu için en büyük sorunlardan biri olan devlet kurumlarında tercüman eksikliği konusunda da çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Yıldırım, dernek üyelerine teşekkür ederek görevini en iyi şekilde yerine getireceğine söz verdi.

Yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Başkan Yardımcısı Melda Orhan, Genel Sekreter Hatice Yalçıner, Sayman Cumali Yaşın, Asıl Üye Naci Alpkaya. - NİĞDE