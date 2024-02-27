Niğde Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde Çocuklar ve Gençler İçin Verimli Zamanlar

Sanat, spor, bilim eğitimlerinin verildiği onlarca atölyenin yer aldığı Niğde Ramazan Konuş Gençlik Merkezine gelen çocuklar ve gençler, okul dışı zamanlarını faydalı etkinliklerle geçiriyor.

7-29 yaş arası çocuk ve gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyici birçok atölyenin bulunduğuna dikkat çeken Niğde Ramazan Konuş Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Ceylan, merkeze gelemeyenler için de atölyelerin zaman zaman köy okullarına taşındığını belirtti. Ceylan; "Çocuklar ve gençler, serbest zamanlarında merkezimize gelip buradaki spor, sanat gibi etkinliklere katılıyor biz de gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bunun yanında gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz. Buraya gençlerimiz geldiğinde kendine ait bir parça mutlaka buluyor. Biz de kendilerini geliştirebilme imkanı sağlıyoruz. Gençlik merkezlerimizde eğitimlerin yanında gezilerimiz, Deneyap Atölyelerimiz, spor branşlarımız var" dedi. Niğde Ramazan Konuş Gençlik Merkezinin 7-24 açık olduğuna değinen Ceylan, "Gençlerimiz genelde hafta sonu buraya gelebiliyorlar. Sabah 9'da başlıyor kurslarımız, akşam 7'ye kadar devam ediyor. Atölyelerimiz arasında müzik atölyemiz var bunun yanında kültürel etkinliklerin yanı sıra öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak İngilizce kurslarımız, TYT ve AYT kurslarımız var yakın zamanda KPSS kursu açacağız. Gençlik merkezine gelen her bir öğrencinin kendini geliştirebileceği, eksik hissettiği bir konuda destek alacağı mutlaka bir atölyeler var. Evinde ders çalışma ortamı olmayan öğrenciler buraya gelip ders çalışabiliyor. Kütüphanemiz, internetimiz, sınıf ortamımız var ve burası 7-24 açık bazı öğrencilerimiz gece 3'e kadar kalıp ders çalışabiliyor" diye konuştu.

Gençlere Niğde Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'ne gelmelerini tavsiye eden Ceylan; "Gençlerimizden merkezimizi ziyaret etmelerini, kurslarımız hakkında bilgi almalarını, buraya gelip bir çay içmelerini, gençlik lideri, ağabeyleri, ablaları ile görüşmelerini istiyoruz. Kendini geliştirmek isteyen, serbest zamanı olan bütün gençlerimizi bekliyoruz. Bizim imkanlarımıza ulaşamayan öğrencilerimize de biz gidiyoruz. Köy okullarına giderek burada yaptığımız eğitimleri, etkinlikleri oraya taşıyoruz" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE