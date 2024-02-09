Niğde İl Jandarma Komutanlığı Ketençimen Kayak Merkezi'nde Arama Kurtarma Tatbikatı Yaptı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ketençimen Kayak Merkezi'nde arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Niğde İl Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan Ketençimen Kayak Merkezi'nde senaryo gereği, pist alanı ve çevresinde yaralanan, mahsur kalan, kaybolan vatandaşlara yönelik Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma Asayiş Timleri arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği kayak pisti dışında yaralanan vatandaşa paletli araçla ulaşan Jandarma Arama Kurtarma timi, vatandaşa yaralandığı bölgede acil müdahaleyi yaptıktan sonra bulunduğu bölgeden tahliyesini sağladı, sağlık ekiplerine teslim etti.

Trafik timleri tarafından ise oluşabilecek trafik yoğunluğuna, kazalara ve yolda mahsur kalanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. - NİĞDE