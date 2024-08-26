Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Vali Çelik'i ziyaret etti

Niğde'ye atanan İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Niğde Valisi Cahit Çelik'e ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan ve önceki gün görevi Adnan Özdemir'den devralan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Vali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Delen'i makamında kabul eden Vali Çelik, Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisini iletti. - NİĞDE