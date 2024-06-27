Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi Gönüllüleri Yaşlılara Yardım Ediyor

Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi gönüllülerinin ' İyilik Ağacı' projesi ile pazar yerinde alışveriş yapan yaşlılara yardım ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin topluma karşı sorumluluk duygularının geliştirilerek iyilik yapmalarının alışkanlık haline dönüştürülmesi için gerçekleştirilen ' İyilik Ağacı' projesi ile gençler desteğe ihtiyaç duyan yaşlılara yardımcı oluyor. Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve liderleri, ihtiyaç sahiplerine yardım duygusunun geliştirilmesinin amaçlandığı proje çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Gönüllülük esası ile yürütülen projede Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve liderleri sebze ve meyve pazarında alış veriş yapan ve aldıkları malzemeleri taşımakta zorlanan yaşlılara yardımcı oluyor.

Projeye ilişkin bilgi veren Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Turan Sayın; "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından başlatılan İyilik Ağacı projesi ile yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönüllü gençlerimizle birlikte yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bu şekilde hem gençlerin iyilik alışkanlığını geliştiriyor hem de de gençler arasında yardımlaşma duygusunu arttırıyoruz. Etkinliğe katılan gönüllü gençlerimize ve liderlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - NİĞDE