Niğde Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Yeşil: "İki Bayram Arasında Bile Sıkıntı Çekiyoruz"

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) Başkanı Alim Yeşil, " Niğde'de durum, şimdi ben giyim işi yapıyorum Ramazan Bayramı ertesi Kurban Bayramı öncesi şu anda tam sezon ortasındayız ve iki bayram arası sıkıntı çekiyor isek ondan sonraki süreç daha farklı daha da kötüye gidecek demektir. Bir kere bu yapılan, son gelen zamlar vatandaşın alım gücünü düşürmüştür. Esnafın mal satma ve malın imal etme üretme imkanı her geçen gün zayıflamaktadır" dedi.

NESOB Başkanı Alim Yeşil, "Bir kere asgari ücrete zam yapılması gerektiğini düşünenlerdenim ama esnafa mutlaka destek çıkılması lazım çünkü esnafın şu anda bu şartlarda, bu koşulda, bu asgari ücretin altından kalkma imkanı şartı yok" diye konuştu.

"İKİ BAYRAM ARASI BİLE SIKINTI YAŞIYORUZ"

NESOB Başkanı Alim Yeşil şunları söyledi:

"Bir kere asgari ücrete zam yapılmasını gerektiğini düşünenlerdenim ama esnafa mutlaka destek çıkılması lazım çünkü esnafın şu anda bu şartlarda, bu koşulda, bu asgari ücretin altından kalkma imkanı şartı yok. Niğde'de durum, şimdi ben giyim işi yapıyorum Ramazan Bayramı ertesi Kurban Bayramı öncesi şu an da tam sezon ortasındayız ve iki bayram arası sıkıntı çekiyor isek ondan sonraki süreç daha farklı daha da kötüye gidecek demektir. Bir kere bu yapılan, son gelen zamlar vatandaşın alım gücünü düşürmüştür. Esnafın mal satma ve malın imal etme üretme imkanı her geçen gün zayıflamaktadır. Maliyetler artmaktadır. O açıdan bir an önce bu zam furyasına bir dur denmesi gerekiyor.

"MALİYET DÜŞERSE FİYATLAR DÜŞER"

Çözüm olarak önerimiz. Bir kere zamlardan hepimiz şikayetçiyiz. Birinci sebebi maliyetlerin düşülmesi gerekiyor. Maliyetlerin düşürülmesinin altında yatan şey bir kere motorin, yakıt maliyeti çok fazla bunun düşürülmesi, doğalgazın ona keza. Bir ürünün fiyat yüksekliğinden şikayet ediyorsak bunun üretim noktasındaki ana maliyetleri düşürürsek dolayısıyla ürün de ucuza mal edilir ucuza satılır. Şimdi şunu belirteyim kapanan esnafımız mutlaka var yok diye bir şey değil ama daha bize yansıyan ancak yıl sonuna doğru bize yansımalar kendini gösterir ve birçok esnafımız işi bıraksa da mahalleyi terk etmiyor. Sebebi neden bu pandemi sürecinde düşük faizli kredilerden faydalandığı için bunu kapattığı zaman bu krediler normal krediye dönmüş oluyor ondan dolayı şu ana kadar tam net yansıyan bir rakam yok.

"HAMMADDEYE ZAM YAPILDIĞI İÇİN EKMEK ZAMLI"

Şimdi ekmeğe zam kararı komisyonda alındı federasyona ve Ticaret Bakanlığı'na yazıldı. Ticaret Bakanlığı'ndan dönüş söz konusu olmadığı için piyasaya bu daha yansımadı. Daha bu zammı uygulanmaya başlanmadı. Burada da bir bilgi kirliliği var bunu da net belirteyim. Bakanlıktan geldikten sonra eninde sonun da bu zam uygulanacak. Niçin uygulanacak? Bir torba un 500 TL civarında olursa sonuç itibariyle zammın uygulanması mutlaka gerekiyor kaçınılmaz oluyor. Vatandaş diyor ki ekmeğe niye zam yapılıyor. Hammaddesine una, mayasına elektriğine, doğalgazına ve genel giderine asgari ücrete zam yapılınca dolayısıyla ister istemez ekmek fiyatına da diğer ürünlere de zam kaçınılmaz oluyor."

