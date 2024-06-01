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Niğde'de Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Tatbikatı Hazırlık Toplantısı Yapıldı

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Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda, afet ve acil durumlarda koordinasyon birimlerinin görev ve sorumlulukları yeniden tanımlandı.

Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu, TAMP Masabaşı Tatbikatı Hazırlık Toplantısı Niğde'de yapıldı.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından 'Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Afet Müdahale Planı' çerçevesinde 'Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Masabaşı Tatbikatı Hazırlık Toplantısı' gerçekleştirildi. Çözüm ve destek ortaklarının katılımı ile gerçekleşen toplantıda; 2023 yılının değerlendirmesi yapıldı, çalışma gruplarının deprem, sel, heyelan, çığ, yangın ve endüstriyel kazalar gibi afet ve acil durumlarda koordinasyon birimlerindeki görev ve sorumlulukları yeniden tanımlandı.

Yapılan toplantıda afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamalarının temel prensipleri değerlendirilirken masabaşı tatbikatı öncesi güncellenmesi gereken hususlar katılımcılar tarafından istişare edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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