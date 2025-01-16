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Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmaları Artıyor

Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmaları Artıyor
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik alanında farkındalık yaratmak amacıyla 361 vatandaşa bilgilendirme yaptı. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde 8 etkinlik düzenlendi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde 361 vatandaş narkotik alanında bilgilendirildi.

Çalışmalar çerçevesinde, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri ile 8 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde, toplamda 361 vatandaş bilgilendirilerek farkındalık çalışmaları yapıldı. Yetkililer, yapılan çalışmaların uyuşturucu ile mücadelede toplumsal bilinç oluşturmak ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Ayrıca, vatandaşların destekleriyle bu mücadelede daha etkin sonuçlar alınabileceği vurgulandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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