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Niğde'de Sosyoekonomik Kalkınma İçin Ortak Akıl Buluşmaları Başladı

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Niğde'nin sahip olduğu beşeri ve fiziki potansiyelin hayata geçirilmesi, sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınma ve gelişmenin sağlanması amacıyla oluşturulan Ortak Akıl Buluşmaları'nın ilki, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kamu-üniversite iş birliği ve şehrin dinamiklerinin önerileri ele alındı.

Niğde'nin sahip olduğu beşeri ve fiziki potansiyelin hayata geçirilmesi, sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınma ve gelişmenin sağlanması amacıyla oluşturulan Ortak Akıl Buluşmaları'nın ilki, Vali Cahit çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Ortak Akıl Buluşmalarının ilki Vali Çelik moderatörlüğünde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplumun tüm kesimleriyle istişare edilmesi temelinde Niğde Valiliği tarafından oluşturulan Ortak Akıl Buluşmalarının 1. oturumu sonrası değerlendirmede bulunan Vali Cahit Çelik, "İstişare olmazsa olmazımız diyerek yola çıktığımız toplantının ilkini akademisyenlerimizle düzenledik. Devamında ise ilimizdeki sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri; sanayi, turizm, tarım, madencilik, hizmet, enerji sektör temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yapmayı planlıyoruz. Bu toplantının amacı, şeffaflık, yönetişim ve katılımcılık ilkeleri dahilinde, öncelikle kamu-üniversite iş birliğinin geliştirilmesi, üniversitemizin sahip olduğu bilimsel bilgi birikiminin ilimiz faydasına pratiğe, hizmete ve yatırıma dönüşmesidir. Şehrin dinamiklerinin önerileri ve düşünceleri bizler için çok kıymetli, İlk toplantımız oldukça verimli geçti. Ümit ediyorum ki; ilimizin turizm, tarım, sanayi ve sosyoekonomik yönden gelişmesine fayda sağlayacak bu toplantılarımızda ortaya konulan görüş ve öneriler tek tek değerlendirilerek, uygun olanlar eylem planına dönüştürülecek, yapılan çalışmalar ve gerçekleşmeler yine düzenli olarak yapmayı planladığımız toplantılarda enine boyuna ele alınacaktır" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise toplantının ilkinin Niğde'nin kültürel, sanatsal, tarihi ve sosyoekonomik değerler üzerine olduğuna vurgu yaparak sonraki toplantının farklı teknik konularda olacağını belirterek, oluşturulan Ortak Akıl Buluşmalarının Niğde ve Niğdeliler için hayırlar getirmesini temenni etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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