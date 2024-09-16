Üye Girişi
Haberler

Niğde'de Sosyal Hizmet Kuruluşlarına Kapsamlı Denetim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlar, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal tarafından denetleniyor. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yapılan habersiz denetimlerle eksiklikler hızlıca tespit edilerek önlemler alınıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlar, hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla mercek altında.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal habersiz olarak düzenlenen denetimlerle kuruluşları yakından inceliyor. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yapılan denetimlerle eksiklikler daha hızlı tespit edilerek, hizmet kalitesi yakından takip ediliyor. Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alınıyor. Yapılan denetimler sayesinde eksiklikler daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemler alınıyor. Bor Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Niğde Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve Niğde Kadın Konukevi Müdürlüğüne beklenmedik ziyaret gerçekleştiren İl Müdürü Ünal, kurumların genel durumunu yerinde inceledi.

Kuruluşlarda kalan bireylere daha kaliteli hizmet verilmesi, niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulunan İl Müdürü Hilal Ünal, daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak denetlendiğini ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yönetim Politika Sağlık Yerel Çocuk

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

Jandarmayı bile gizlice dinlemişler

 Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
Enflasyon tahmini sonrası hesaplar değişti! İşte asgari ücret için konuşulan rakam

Asgari ücret ocakta ne kadar olur? İşte masadaki son rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda? Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 Asgari ücret beklentisi ne kadar, yüzde kaç?
title