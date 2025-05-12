Niğde'de Sahipsiz Hayvanlar İçin Doğal Yaşam Alanı İncelemesi

Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol ile birlikte, Niğde Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Alanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Doğal yaşam alanının sahipsiz hayvanlar için güvenli bir yuva olmasını amaçlayan projede, alanın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan asfalt serim çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Ziyareti sırasında yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, yürütülen çalışmaların sahipsiz hayvanların kontrolsüz dolaşımının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çelik, "Bu alan sayesinde, sahipsiz hayvanların oluşturabileceği riskler azaltılarak vatandaşlarımızın can güvenliği sağlanacak. Aynı zamanda sahipsiz hayvanlar için barınma, beslenme ve sağlık şartları iyileştirilmiş, güvenli bir yaşam alanı oluşturulacak," dedi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak doğal yaşam alanının hizmete açılması planlanıyor. - NİĞDE