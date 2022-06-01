Niğde'de otobüs şoföründen Türk bayrağı hassasiyeti - Haberler

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Niğde'de otobüs şoföründen Türk bayrağı hassasiyeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Niğde'de otobüs şoföründen Türk bayrağı hassasiyeti

Niğde'de özel halk otobüsü sürücüsü seyir halindeyken yola düşen Türk bayrağını alarak aracın ön torpido kısmına bırakması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Niğde'de özel halk otobüsü sürücüsü seyir halindeyken yola düşen Türk bayrağını alarak aracın ön torpido kısmına bırakması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Şehir içi özel halk otobüsü sürücüsü Kadir Çamur, Setevleri Mevkiinde seyir halindeyken yola düşen Türk bayrağını fark etti. Yolcu dolu otobüsü durduran şoför, Türk bayrağını alıp otobüse çıkararak aracın ön torpido kısmına bıraktı. Otobüs sürücüsünün hareketi büyük beğeni toplarken, o anlar ise an be an otobüsün kamerasına yansıdı.

Çamur, "Set Evleri ile Hastane güzergahında çalışırken yerde bayrak olduğunu gördüm. Biraz hızlıydım, bayrağı geçtim geri gelerek bayrağı aldım. Olması gerekeni yaptım. Bayrağın yerde değil, göklerde olması lazım. İçimizdeki vatan ve bayrak sevgisi böyle birşey" dedi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halk Otobüsü Niğde Türk Yerel Haberler

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