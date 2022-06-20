Niğde'de Otobüs Firması İşletme Müdürü: "Bayramlar İçin Ek Sefer Koymadık, Otobüsler Dolmazsa Zarar Ediyoruz"

ENES CAN ÖZMEN

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara şehirlerarası otobüs firmaları ve vatandaşlar tepkili. Niğde'de özel bir firmada 30 yıldır işletme müdürlüğü yapan Ali Taş, "Yakıtların fazlalığı biletlere yansıyor. Bayram öncesi aşırı bir yolcu trafiği olur, ama şu anda normal servislerimiz dolmadı. Ek servis koymadık" dedi. İstanbul'a giden bir yolcu ise, "Niğde'ye 10 gün önce gelirken 320 liraya almıştım, şimdi 400" diye dert yandı.

Artan akaryakıt fiyatları, Kurban Bayramı öncesinde hem firmaları hem de vatandaşları vurdu. Niğde'de özel bir firmada işletme müdürlüğü yapan Ali Taş, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

"BAYRAM İÇİN İLAVE SERVİS KOYMADIK"

"Otobüslerde yolcu bir hayli zayıfladı. Yani insanların bilet almakta zorlandığını görüyoruz ama bunun karşılığında biz de mazot almakta zorlanıyoruz. Yakıtlar bir hayli fazla haliyle yakıtların fazlalığı biletlere yansıyor. Biletlere yansıdığından dolayı haliyle yolcuda bir düşme oluyor. Örneğin önümüzde Kurban Bayramı var 15 gün sonra. Kurban Bayramı'nda bayram öncesi büyük şehirden küçük şehre bayram sonrası da küçük şehirden büyük şehre bir aşırı yolcu trafiği olur ama şu anda normal servislerimiz İstanbul'dan, Bursa'dan, Ankara'dan gelen normal servislerimiz henüz dolmadı. Bayram sonrası Niğde'de nasıl olacak bilmiyoruz ama kesinlikle bayram için ilave servis koymadık, ek servis koymadık. Hemen hemen geçen seneki fiyat ile bu seneki fiyat arasında yüzde 60 bir artış oldu. Haliyle öğrenciler bir hayli zorlanıyor. Kısa yollar mesela Adana, Kayseri, Mersin bu yörenin öğrenciler de treni daha çok tercih ediyorlar maddi açıdan haklı olarak. Onun için otobüsler de yolcular da sezon açık olmasına rağmen bir hayli zayıf.

"DOLU GİDİP GELMEZSE KURTARMIYOR"

Geçen sene İstanbul biletini en fazla 220 liraya satmıştık şu anda 400 liraya yükseldi yeni. Bayram sebebinden dolayı 400 lira yeni oldu. İzmir 350, Bursa 350, yeni fiyatlar. Geçen seneki fiyatlar 210-220 lira arasıydı. Bir hayli zor oluyor öğrenciden ziyade bir aileyi düşünsek. 4 kişi 2 çocuklu bir aile İstanbul'a gidiş geliş yapsa 1600, 1600'de gelecek 3 bin 200 lira yalnız bilet fiyatı, ihtiyaç fiyatını hiç saymıyoruz. Öğrenciler nihayetinde okulu bitirdiğinde bir gidecek 3 ay sonra geri gelecek. Ankara'ya otobüsün yaktığı mazot 200 litre, İstanbul'a yaktığı mazot 520 litre, mazotun litresi şu an için 30 küsur lira. Onun için zor kurtarıyor, dolu gidip dolu gelmezse kurtarmıyor. Kışa insanlar hayli aşırı derece de zorlanacak. Yani şu anda sezonda olduğumuz için 6-10. aylar sezondur yani iş biraz yoğun olur ama 11. aydan itibaren gerçekten otobüs esnafının bir hayli işinin zor olduğunu düşünüyorum."

"BU SÜRECİN DÜZELECEĞİ YOK"

Bir yolcu, "Rahat aldım, uçak fiyatlarına biraz yaklaşma durumu var ama çok zorlanmadım bir yandan çalıştığım için. Öğrenci olsaydım epey zorlanırdım. 250'ye aldım geçen sene tabi aynı tarafa seyahat etmemiştim ama her halde en azından 1,5 kat fiyat farkı var bildiğim kadarıyla belki de 2 kata kadar çıkmış olabilir" dedi.

Konya- Ereğli' ye giden bir yolcu, "Sadece bir otobüs zamları değil ki Türkiye'nin genelinde. Atıyorum ulaşım kat kat artmış, temel gıda ihtiyaçları kat kat artmış. Daha önceleri 20-25 liraya gidiyorduk, şu anda 70 lira. Bu sürecin düzeleceği yok, dünya bütün bu şeye bakıyor bir de bizim ülke vergiyle geçinen bir ülke. Gerek diğer kaynakları olmadığı için gerek yer altı kaynakları işlemiyor, vergiyle geçinen bir ülke ne olacak büyün vergiye yüklenecek" dedi.

10 GÜNDE 80 LİRA ARTIŞ

İstanbul'a giden bir yolcu ise, "Niğde'ye 10 gün önce geldim, cenaze için geldim. 320 liraya almıştım gelirken şimdi 400. Şimdi gece bakıyoruz her gün fiyat artıyor. Bunlara da hak veriyorum ben siyaset konuşmayı sevmem. Mecburen onlar da yapmak zorunda diye düşünüyorum. Çünkü on gün içeresinde şöyle hesaplayım 2 liradan gelse 20 lira yapar. Bu otobüsçüye bir meblağ oluyor, yollar ona keza onlarda haklı diye düşünüyorum. Ama olmasa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bizim şu ülkede şu anda serbest piyasa ekonomisi kullanılıyor. O yüzden şunu 1 liraya alsan 10 liraya da satsan cezası yok" diye konuştu.

ANKA / Yerel