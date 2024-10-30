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Niğde'de Okul ve Yurt Kantinlerine Eş Zamanlı Denetim Yapılıyor

Niğde'de Okul ve Yurt Kantinlerine Eş Zamanlı Denetim Yapılıyor
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Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, okul ve yurtlardaki kantin ve yemekhanelerde güvenli gıda tüketimi ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekiliyor.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince okul ve yurtlarda bulunan kantin ve yemekhanelere eş zamanlı denetimler yapılıyor.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yıl boyunca yapılan denetim ve kontrollere ek olarak farkındalığı arttırmak amacıyla okul ve yurtlarda bulunan kantin ve yemekhanelerde denetimler yapılıyor. Okullardaki kantin ve yemekhanelerin çocukların günlük en az bir öğünlerini karşıladıkları toplu tüketim hizmeti veren yerler olduğunun ifade edildiği açıklamada, çocukların erken yaşlarda kazandığı gıda güvenilirliği ile sağlıklı beslenme alışkanlığının hayatlarının sonraki dönemlerini etkileyerek ileride ortaya çıkabilecek sorunları önlenebileceği, zihin gelişimleri sağlıklı bir biçimde tamamlanacağı, sosyal uyum ve eğitimlerinin de başarıyla gerçekleştireceği belirtildi. Bu nedenle okul kantinlerinde tüketime sunulan gıdaların güvenilir, sağlıklı, besleyici olması gerekliliğinin ifade edildiği açıklamada öğrencilerin tüketim alışkanlıklarında ve ileriki yaşamlarında büyük önem taşıyan okul kantinlerine yönelik resmi kontrollere ağrılık verildiği ifade edildi.

Ekipler tarafından okul ve yurtların kantin ve yemekhaneleriyle buralarda tüketime sunulan ürünlerle ilgili işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartları taşıması, işletmede üretilen ürünlerin Türk Gıda Kodeksine uygun olması, yemek taşıma ve muhafaza şartlarının sağlaması konuları denetleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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