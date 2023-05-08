Üye Girişi
Haberi Paylaş
Niğde'de öğrencilere üniversiteler tanıtıldı

Niğde'de öğrencilere üniversiteler tanıtıldı

Yerel Haberler

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen fuarda 11 ilden 16 üniversite, öğrencilere rehberlik ediyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin yapacakları üniversite tercihlerinde daha doğru kararlar verebilmeleri için bu fuarların önemli olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, üniversiteler tarafından kurulan stantlar ziyaret edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Niğde Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title