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Niğde'de Nisan Ayında Kar Sürprizi

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Niğde'de hava sıcaklığının -2 dereceye düşmesiyle Nisan ayında beklenmedik bir kar yağışı gerçekleşti. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, Niğde Valiliği kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Nisan Ortasında Kar Sürprizi: Niğde Beyaza Büründü

NİĞDE - Hava sıcaklığının-2 dereceye kadar düştüğü Niğde'de Nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde güneşli bir havaya uyanan Niğdeliler, günün ilerleyen saatlerinde kar sürprizi yaşadı.

Kar yağışının etkili olduğu kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken bahar ayında beklenmeyen bu kar yağışı, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Niğde Valiliği ise 11 Nisan 2025 Cuma için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yaparak vatandaşları uyarmıştı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; " 11 Nisan 2025 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Niğde genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Rüzgarın saatte 40-60 km, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 80 km hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Araçlar güvenli alanlara park edilmeli, çatı altı ve ağaç diplerinde durulmamalıdır. Soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da ayrıca dikkatli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Yerel
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