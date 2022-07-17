Niğde'de Kızını ve Yeğenini Kurtarmak İçin Göle Giren Kişi Hayatını Kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de Kızını ve Yeğenini Kurtarmak İçin Göle Giren Kişi Hayatını Kaybetti

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Niğde'de Kızını ve Yeğenini Kurtarmak İçin Göle Giren Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde’de Sıtkı Gülsoy (42) isimli vatandaş, kızını ve yeğenini kurtarmak için girdiği Narlıgöl’de boğularak yaşamını yitirdi.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de Sıtkı Gülsoy (42) isimli vatandaş, kızını ve yeğenini kurtarmak için girdiği Narlıgöl'de boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Aksaray- Niğde sınırında bulunan ve krater gölü olan Narlıgöl'e dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Sıtkı Gülsoy, boğulmak üzere olan kızı ve yeğenini kurtarmak için göle girdi. Kızını ve yeğenini kurtaran Gülsoy, bir süre sonra gözden kayboldu.

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Göle gelen su altı ve üstü arama kurtarma ekipleri, Sıtkı Gülsoy'un cansız bedenini buldu.

ANKA / Yerel

Aksaray Niğde Göle Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title