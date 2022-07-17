Niğde'de Kızını ve Yeğenini Kurtarmak İçin Göle Giren Kişi Hayatını Kaybetti

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de Sıtkı Gülsoy (42) isimli vatandaş, kızını ve yeğenini kurtarmak için girdiği Narlıgöl'de boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Aksaray- Niğde sınırında bulunan ve krater gölü olan Narlıgöl'e dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Sıtkı Gülsoy, boğulmak üzere olan kızı ve yeğenini kurtarmak için göle girdi. Kızını ve yeğenini kurtaran Gülsoy, bir süre sonra gözden kayboldu.

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Göle gelen su altı ve üstü arama kurtarma ekipleri, Sıtkı Gülsoy'un cansız bedenini buldu.

ANKA / Yerel