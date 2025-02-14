TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Kabine'de değişiklik olacak mı? Erdoğan futbol tabiriyle yanıt verdi
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor

Niğde'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Niğde'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de etkili olan kar yağışı sonucu eğitim bir gün süreyle durduruldu. Çocuklar beyaza bürünen sokaklarda kayarak ve kartopu oynayarak eğlendi.

Niğde'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, çocuklar beyaza bürünen sokaklarda doyasıya eğlendi.

Şehirde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı eğitim ve öğretime bugün ara verilmişti. Tatili fırsat bilen çocuklardan kimi eline aldığı tepsi ile keyifle kaydı, kimileri de kartopu oynayarak kardan adam yaptı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar arkadaşlarıyla birlikte beyaz örtünün tadını çıkardı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

2032'de dünya'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi
img

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
img

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Aileler dikkat: Türkiye'de her 4 çocuktan 1'inde bu problem var

Aileler dikkat: Türkiye'de her 4 çocuktan 1'inde bu problem var
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.