Haberler

Niğde'de Kanserle Mücadele Eden Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Niğde'de Kanserle Mücadele Eden Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bünyamin Yiğit, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Meslektaşları ve ailesi büyük üzüntü içerisinde.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Bünyamin Yiğit, tedavi sürecinde olduğu kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Ankara'da tedavi gören ve patoloji sonuçlarını bekleyen Yiğit, moral bulması için kardeşleri tarafından memleketine götürüldü. Ancak burada sağlık durumu kötüleşen Yiğit, hayatını kaybetti. Acı haber, hem mesai arkadaşlarını hem de yakınlarını yasa boğdu. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen yayımladığı başsağlığı mesajında, "Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Polis Memuru Bünyamin Yiğit'in cenazesinin Niğde'de toprağa verileceği öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, 'Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz' dedi, İsrail umutları anında tüketti

Trump'ın açıklamasına İsrail dakikalar sonra bu videoyla yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu'ndan atama bekleyenlere müjde! 18 bin yeni personel alınacak

Atama bekleyen binlerce kişiye müjde geldi! Alımlar başlıyor
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.