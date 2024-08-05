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Niğde'de İşlerini Bırakıp Kamyon Şoförlüğü Yapan Kadınlar

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Niğde'de işlerini bırakıp baba mesleği kamyon şoförü olmaya karar veren iki kadın, ehliyet aldıktan sonra kalsit madeninde pembe baretlerini takıp şoförlük yapıyor.

Niğde'de işlerini bırakıp baba mesleği kamyon şoförü olmaya karar veren iki kadın, ehliyet aldıktan sonra kalsit madeninde pembe baretlerini takıp şoförlük yapıyor.

Mutlu olmadıklarını fark ettikleri işlerini bırakıp baba mesleği kamyon şoförü olmaya karar veren iki kadın, önce kamyon sürmek için gerekli ehliyeti aldı, ardından Niğde'nin en büyük kalsit madeninde işe başladı. Babaları kamyon şoförü olan ve bu hayalle büyüyen 29 yaşındaki Seda Bakıral ve 38 yaşındaki Handan Kirazcı, damperli kamyonları ustalıkla kullanıyor.

Seda Bakıral, çalıştığı tekstil fabrikasından istifa ettiğini ve hayal ettiği işi yaptığı için mutlu olduğunu ifade etti. Bakıral, "Babamdan zaten hevesliydim. Babam tır şoförü, yurt dışına gidiyor. Ben de tekstilde çalışırken bir anda karar verdim. Hevesim, hayallerim yarıda kalmasın dedim. Tekstilde çalışırken ehliyetlerin hepsini aldım, burada da sağ olsunlar iş imkanı sundular. Ailem de her zaman arkamdaydı. Çoğu insan da 'Bu işi yapamazsın, sen bir kadınsın, araba senden çok büyük, yanında çocuk gibi kalırsın' falan dediler ama yaptım, yapıyorum" dedi.

25 yıl kadın kuaförlüğü yapan ve kamyon şoförü olma hayalinden vazgeçmeyen Handan Kirazcı ise, "Ben kamyoncu kızıyım ve babamın mesleğine hep özenmiştim. Zamanında çok istedim ama şimdiki gibi kadınların her işte, her alanda çalışmalarına sıcak bakmıyorlardı. O zaman babam 'Kızım yapamazsın, çok zor bir iş, rahat edemezsin' demişti. İçimde kaldı. Daha sonra böyle bir fırsat geldi elime, değerlendirmek istedim. Bu benim hayalimdi, hayalimi gerçekleştiriyorum" dedi.

Kadınların istedikleri zaman her işin üstesinden gelebileceğini söyleyen Kirazcı, "Aslında keşke ilk başta şoför olarak başlasaymışım, hiç kuaförlüğe bulaşmasaymışım. Kadınlar, kesinlikle kimseyi dinlemesinler, içlerinden gelen sese kulak versinler, içlerinden eğer ben bunu yaparım diyorlarsa kesinlikle başarırlar" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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