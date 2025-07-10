Niğde'de HAK-İŞ'ten şehitler için anma programı

Niğde'de HAK-İŞ'ten şehitler için anma programı
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İŞ Konfederasyonu; Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçikleri anmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı anma programları düzenledi.

HAK-İŞ Konfederasyonu; Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçikleri anmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı anma programları düzenledi.

Niğde'de gerçekleştirilen programda; HAK-İŞ İl Başkanlığı adına açıklamayı Öz Sağlık-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Kevser Çevik yaptı. Şehitler için düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam eden programda Başkan Çevik; kamu işyerlerinde öğle molaları ve mesai bitiminde oturma eylemleri yapılacağını, üyelerin siyah kurdele takarak şehitlere olan saygısını göstereceğini, uygun işyerlerinde ise yemek yememe eylemlerinin gerçekleştirileceğini ifade etti. Çevik; "Pençe-Kilit Harekatı'nda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başsağlığı diliyoruz. HAK-İŞ olarak terörle mücadelede devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Türkiye'nin huzuru, birliği ve demokrasisi için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kevser Çevik ayrıca; yalnızca asker şehitlerini değil, orman yangınlarında görev başında hayatını kaybeden emekçileri ve iş kazalarında yaşamını yitiren çalışanları da rahmetle andıklarını belirtti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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