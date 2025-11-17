Niğde'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 5 Kişi Hastaneye Başvurdu

Haber: Kemal Onur ATALAY

(NİĞDE) - Niğde'de gıda zehirlenmesi belirtileri gösteren 5 kişi hastaneye başvurdu, bunlardan 2'sinin tedavisi hastanede devam ediyor. Niğde Valiliği, bu kişilerin şikayet öncesinde pastırma tükettiğini, bu sebeple besin zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulduğunu duyurdu.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, O.K. (53), B.K. (26), A.E.T. (12), M.K. (77) ve C.U. (57) adlı 5 kişinin farklı saatlerde hastanelere başvuruda bulunduğu bildirildi.

Bu kişilerden O.K'nin enfeksiyon servisine yatmayı kabul etmeyerek hastaneden ayrıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtilen açıklamada, M.K. ve C.U'nun değerlendirme sonrası taburcu edildikleri, B.K'nin tedbir amaçlı enfeksiyon servisinde gözlem altına alındığı ve genel durumunun iyi olduğu, 12 yaşındaki A.E.T'nin ise tedbir amaçlı çocuk yoğun bakım servisine takip amacıyla yatırıldığı ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın tamamının şikayet öncesinde pastırma tükettiği tespit edilmiştir. Durum, besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında değerlendirilmiştir. Ağır durumda olan herhangi bir hasta bulunmamaktadır. Süreç ilgili sağlık birimlerince yakından takip edilmektedir.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, olayla ilişkili olabileceği değerlendirilen gıda ürünleri ve temin noktalarına yönelik gerekli denetim ve numune alma işlemlerine başlanmış olup süreç titizlikle yürütülmektedir."