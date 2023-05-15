Üye Girişi
Haberi Paylaş
Niğde'de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Niğde'de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Yerel Haberler

Niğde'de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

Niğde'de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

Her yıl 15-21 Mayıs arasında kutlanan Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenecek olan etkinlikler başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Gençlik Haftası etkinliklerine, şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve gönüllü gençler katıldı. - NİĞDE

Niğde Seçim Sonuçları
Niğde Yerel Seçim Sonuçları 2019
Niğde Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Meydanı Gençlik Haftası Gençlik Niğde Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title