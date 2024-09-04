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Niğde'de Geleneksel Köfter Üretimi Devam Ediyor

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Niğde'de hobi olarak bağcılık yapmaya başlayan Yazgan ailesi, unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzet köfteri geleneksel yöntemlerle üretmeye devam ediyor.

Niğde'de hobi olarak bağcılık yapmaya başlayan Yazgan ailesi, unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzet köfteri geleneksel yöntemlerle üretmeye devam ediyor.

Üzüm bağları ve pekmeziyle ünlü Niğde'nin Kemerhisar beldesinde kurdukları 35 dönüm arazide üzüm yetiştiren Mehmet Yazgan, ailesi ile birlikte ürettiği köfter tatlısı siparişlerine yetişemiyor. 8 ay raf ömrü olan köfteri yaparak yörenin geleneği sürdürmek istediklerini söyleyen Mehmet Yazgan, geleneksel yöntemlerle ürettikleri köfterin katkısız ve doğal olduğunu söyledi.

Yazgan, "Niğde, Bor ve Kemerhisar'da köfter tatlısı geleneği uzun yıllara dayanıyor. Dedelerimizden kalan bir kültür bu ve sönmüş durumdaydı; biz de aile işletmemizde devam ettiriyoruz. Üzümler belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra yapıyoruz. 1 aylık sezonu var köfter yapımının ve 8 ay kadar da dayanma süreci oluyor" dedi.

Taleplere yetişemediklerini söyleyen Yazgan, "Geleneksel üretim ve yüzde yüz doğal olduğu için bunu biz fazla üretemiyoruz, talebe çok karşılık veremiyoruz. Bizim gibi birkaç tane işletme var burada ve bizler bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Amacımız hem geleneği sürdürmek hem de insanlara bunu tattırmak, çocuklarına katkısız, doğal yedirilebilecekleri bir tatlı yapmak" şeklinde konuştu.

Çocukluğundan itibaren pekmez ve köfter yaptıklarını anlatan Güler Yazgan ise köfter yapımının detaylarını anlattı. Güler Yazgan, "Hasat edilen üzümlerden elde edilen şıra ile kurulan kazanlarda nişasta ve unla kaynatılıyor, kıvamını alan üzümler ceviz atıldıktan sonra ise güneşte kurumaya bırakılıyor. Bizim bu geleneğimiz. Köfteri de pekmezi de her zaman yaparız" dedi.

Köfterler, içindeki malzemeye göre kilosu 250- 300 TL arasında hem yurt içinden hem de yurt dışından alıcı buluyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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