Niğde'de 'Gazze için kıyamdayız' yürüyüşü düzenlendi

Niğde Sivil Toplum Platformu öncülüğünde ' Gazze için kıyamdayız' adı altında yürüyüş düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Niğde Şube Başkanı Hüsamettin Gümüştepe, Filistin'de insanların sığınabilecekleri güvenli nokta olmadığını belirterek, "Yaşanan soykırım bir an önce durdurulmalıdır" dedi.

Gümüştepe, "Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze Şeridi'nde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Siyonizmin hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı programlı bir soykırım uyguluyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar. Yine siyonist katiller, ABD'den aldığı güçle barış ve ateşkesin en büyük umudu olan asil bir lider, korkusuz bir mücahit, Gazze davasına ömrünü adamış İsmail Haniye'yi, gözlerimizi dolduran, bileklerimizi sıktıran ve yüreklerimizi kahreden elim suikastla şehit ettiler. Şehidimize Allah'tan rahmet, ümmetimize baş sağlığı diliyoruz. Onlar Haniye'yi öldürdüklerini sanıyorlar, oysa Allah yolunda öldürülenler 'ölüler' değildir ve onlar Rabbimizin katında rızıklanmaktadırlar. Onlar, bu suikastlarla direnişi durduracaklarını, Filistin'in direncini kıracaklarını, özgürlüğe olan inancı yok edeceklerini sanıyorlar ama yine yanılıyorlar ve yanıldıklarını gün gelecek görecekler. Şehit Haniye'nin dediği gibi 'Suikastların direniş güçlerini, Hamas'ı, Filistin halkını zayıflatacağını düşünenler büyük bir yanılgı içindedir.' Suikastlar direnişi, Filistin halkını direnişi ve mücadeleyi yükseltmeye teşvik edecek, güçlendirecektir. Bizler buradan bütün uluslararası topluma, dünyanın vicdanı kararmamış liderlerine sesleniyoruz. Soykırımın durdurulması, bu vahşete dur denilmesi için uluslararası dengelere, reel politiğe, ulusal çıkarlara daha ne kadar çok kurban verilmesi gerekiyor. Susmak vahşetin ortağı olmaktır. Gazze'de yaşanan soykırım bir an önce durdurulmalıdır. Derhal ateşkes sağlanmalı, ilaç ve gıda başta olmak üzere insani yardımının acilen önü açılmalıdır. ABD ve diğer ülkelerin soykırıma silah desteği durdurulmalıdır. Soykırımın durdurulması için bütün insanlık ayağa kalkmalı, meydanlar, sokaklar, caddeler 'Özgür Filistin' sloganlarıyla inletilmeli, liderlere baskı yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Yaşasın nehirden denize özgür Filistin", "Kahrolsun İsrail" ve "Kahrolsun soykırımcı emperyalizm" sloganları atan grup, üzerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafının olduğu tabutu ateşe verdi ve meydana oyuncak bıraktı. - NİĞDE