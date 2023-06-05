Üye Girişi
Haberi Paylaş
Niğde'de ekmek ve çaya zam yolda

Niğde'de ekmek ve çaya zam yolda

Yerel Haberler

Niğde'de Fırıncılar Odası ve Kahveciler Odası ekmek ve çay fiyatlarına zam yapmak için çalışmalara başladı.

Niğde'de Fırıncılar Odası ve Kahveciler Odası ekmek ve çay fiyatlarına zam yapmak için çalışmalara başladı.

Niğde'de 3 TL'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine sunulan teklife göre, 4 lira 50 kuruşa çıkması bekleniyor. Niğde Kahveciler Odası ise çay ocakları ve kahvehanelerde 3 lira 50 kuruştan satılan çay fiyatını ise 5 TL olması için çalışma başlatıldığını öğrenildi.

Yeni zamlı fiyatların 15 Haziran'da geçerli olacağı öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Niğde Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title