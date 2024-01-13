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Niğde'de Şehitleri Anma ve Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Niğde'de bir araya gelen kalabalık, Filistin'deki zulmün son bulması ve Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte İsrail ve PKK'ya lanetleyen sloganlar atıldı. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki zulmünün son bulması istendi.

Niğde'de Şehitleri Anma ve Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Niğde Şehitliği önünde bir araya gelen kalabalık, Filistin'de devam eden zulmün son bulması ve Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde verilen 9 şehit için yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte İsrail ve PKK'yı lanetleyen sloganlar atıldı. Niğde Şehitliği önünde toplanan kalabalık, ilk olarak namaz kıldı ardından şehitler için dua etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüyen kalabalık, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları attı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü zulmün de son bulması istendi. Pençe - Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlerin ismi tek tek okundu, toplanan kalabalık ise 'burada' diyerek karşılık verdi.

Yürüyüşe Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin İsrail Niğde İsrail Yerel Haberler

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