Niğde'de Doğal Mağarada Eşsiz Peynir Üretimi Artıyor

Niğde'de İl Özel İdaresi tarafından açılan doğal mağarada 5 yıl önce peynir üretimine başlayan Erbişim çifti geliştirdikleri peynirlerin siparişlerine yetişemiyor.

Yaptıkları AR-GE çalışmaları ile 'Niğde Mavisi', 'Niğde Beyazı', 'Tabal', 'Niğde Küflü Peyniri' gibi 7 ayrı çeşit geliştiren ve geliştirdikleri peynirlere bölgeye özgü isimler veren Recai ve Dilek Erbişim çifti, ünlü Fransa'nın Rokfor peynirine benzeyen küflü peynirler üretiyor.

Yerin 14 metre altında bulunan doğal mağarada 7 ay bekletildikten sonra olgunlaşan peynirler, 12 derece sıcaklığa sahip yüzde 99 civarında da nem bulunan ortam sayesinde doğal bir antibiyotiğe dönüşüyor.

Kendi hayvan çiftliğindeki sütü değerlendirmek için peynir üretmeye başladıklarını ve ünlü Fransa'nın Rokfor peynirinden etkilenerek peynir çeşitlerini geliştirdiklerini aktaran Recai Erbişim amaçlarının doğal peynirleri herkesin tatması olduğunu söyledi.

Aromasını ve lezzetini küf sayesinde alıyor

Erbişim; "Bundan 5 yıl önce AR-GE çalışmasına başladık ve bir peynir çeşidi yapalım diye yola çıktık şimdi geliştirdiğimiz peynir sayısı 7 oldu. Peynirlerin üzerini ilk olarak küf kaplıyor sonrasında rengi kırmızıya dönüyor ve bu olgunlaştığı anlamına geliyor. Aromasını ve lezzetini mağaralarda bulunan küften alıyor. Bu küf de analiz yaptığımızda doğal antibiyotik olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Azerbaycan, Amerika, İngiltere gibi ülkelere peynir gönderdiklerini söyleyen Recai Erbişim, taleplere karşılık veremediklerini söyleyerek; "Peynirlerimiz çok değer görüyor, tabi ki öncelik kendi ülkemiz insanına bunu tattırıp yedirmek ama asıl hedefimiz ihracat yapmak. Özellikle şefler tarafından çok beğeniliyor ve bize teşekkür ederek Türkiye'de böyle bir açığın var olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Geliştirilen peynirlere yöreye özgü isimler veriliyor

Geliştirdikleri 7 çeşit peynire bölgeye özel isimler verdiklerini söyleyen Dilek Erbişim ise, çeşit geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizerek; "7 çeşit peynirimiz var. Niğde Obruk Kaşarı, Niğde Beyazı, Niğde Tabal, Kapadokya Mağara, Niğde Kütük Peyniri, Niğde Obruk Tulum ve Niğde Mavisi. Eşim isim bulma konusunda çok iyi mesela Niğde Kütük Peyniri, kütük şekline benziyor diye o ismi verdi. Şu anda satışlarımız gayet güzel gidiyor, yurt dışından da çok talep var ama çok yüksek talep olduğu için onu karşılayacak gücümüz yok. Hedefimiz daha da büyümek" diye konuştu.

Doğal ortamda sağlanan uzun küflenme süresi ile aromasını ve lezzetini alan peynirlerin ihraç edilmesi için çalışmalar sürüyor. - NİĞDE