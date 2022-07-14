Niğde'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Hayatını Kaybetti Niğde'de dün akşam saatlerinde Niğde-Aksaray karayolunda trafik kazası meydana geldi. Kazada kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü Emre Dilbaz hayatını kaybetti. ENES CAN ÖZMEN Niğde'de dün akşam saatlerinde Niğde- Aksaray karayolunda trafik kazası meydana geldi. Kazada kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü Emre Dilbaz hayatını kaybetti. İddiaya göre, Emre Dilbaz yönetimindeki 34 DDN 214 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Araç sürücüsünün kaza esnasında aracın camından dışarı fırladığı öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Emre Dilbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dilbaz'ın cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma halen sürüyor. ANKA / Yerel Aksaray Niğde Yerel Haberler

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