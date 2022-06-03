Niğde'de Bor Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı - Haberler

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'nin Bor ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında; fabrika içindeki bulunan tüplerin patlama ihtimaline karşı tedbir alındı.

Edinilen bilgiye göre; Niğde'nin Bor ilçesindeki bir Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir geri dönüşüm fabrikasında, bugün saat 11 sularında yangın çıktı. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Fabrika içinde bulunan tüplerin patlama ihtimaline karşı geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Niğde Valisi Mustafa Koç, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve Alay Komutanı Nihat Özkök olay yerine giderek bilgi aldı.

ANKA / Yerel