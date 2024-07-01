Niğde'de Bitkin Halde Bulunan Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Niğde'de Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) çalışanları tarafından bitkin halde bulunan Kızıl Şahin, Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TEİAŞ Hat Bakım Şefi Cengiz Koç, yüksek gerilim hattı bakım çalışmaları sırasında, direğin yanında bitkin halde buldukları kızıl şahin için yetkililere haber verdi. Bitkin halde bulunan şahin, Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Koruma altına alınan şahinin tedavisine başlandı. Kızıl şahin yapılacak tedavinin ardından sağlığına kavuşması halinde yeniden doğaya salınacak. - NİĞDE