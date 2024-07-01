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Niğde'de Bitkin Halde Bulunan Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

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Niğde'de TEİAŞ çalışanları tarafından bitkin halde bulunan kızıl şahin, Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Niğde'de Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) çalışanları tarafından bitkin halde bulunan Kızıl Şahin, Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TEİAŞ Hat Bakım Şefi Cengiz Koç, yüksek gerilim hattı bakım çalışmaları sırasında, direğin yanında bitkin halde buldukları kızıl şahin için yetkililere haber verdi. Bitkin halde bulunan şahin, Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Koruma altına alınan şahinin tedavisine başlandı. Kızıl şahin yapılacak tedavinin ardından sağlığına kavuşması halinde yeniden doğaya salınacak. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Yerel Yaşam Güncel Haberler

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