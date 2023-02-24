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Niğde'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Yerel Haberler

Niğde'de 4.5 büyüklüğünde deprem Niğde'de olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Niğde'de 4.5 büyüklüğünde deprem

NİĞDE - Niğde'de olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Obruk Mahallesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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