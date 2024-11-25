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Niğde'de 330 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Niğde'de düzenlenen operasyonda 330 kilogram kaçak tütün ve çok sayıda ilgili malzeme ele geçirilirken, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Niğde'de 330 kilogram kaçak tütün yakalandı

NİĞDE - Niğde'de düzenlenen operasyonda 330 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara satışı ve depolandığı adrese yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda ekipler 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 270 bin adet boş makaron, 20 bin adet boş sigara paketi, 15 bin 600 adet dolu makaron, 9 bin 750 sigara satımında kullanılan kilitli poşet, 330 kilo tütün, 120 adet sigara sarma makinası, 8 adet sigara basma makinası ile 3 adet alkol ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan 1'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken 1'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Niğde'de 330 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Yerel
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