Niğde'de 33 Engelli Vatandaş Temsili Askerlik Yemin Töreni Düzenledi

Niğde'de 33 Engelli Vatandaş Temsili Askerlik Yemin Töreni Düzenledi
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Niğde'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin engelli vatandaşlar için başlattığı 'Temsili Askerlik' programı kapsamında 33 engelli birey, yemin töreni gerçekleştirerek 1 günlük askerlik heyecanı yaşadı.

Niğde'de 33 engelli vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin engelli vatandaşlar için başlattığı 'Temsili Askerlik' uygulaması çerçevesinde 1 günlüğüne asker oldu.

Niğde İl Jandarma Komutanlığında sembolik askerlik eğitimi tamamlayan 33 genç için yemin töreni düzenlendi.

Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar yaptığı konuşmada, "Değerli anne ve babalar canınızdan çok sevdiğiniz her türlü kötülüklerden koruduğunuz değerli evlatlarınızın yemin törenine katılımlarımızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kahraman Mehmetçikler, şanlı bayrağımız ve silah üstüne ellerinizi koyup ebediyete kadar sadık kalacağınıza askerlik yemini ettiniz. Yeminin her kelimesi, vatan millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün, inancın tartışılmaz simgesidir. Vatan savunmasına fedakarlık edeceğinize güvenimiz tamdır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yemin eden askere terhis belgesi verildi.

Terhis belgelerini alan askerler aileleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan stantları gezdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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