Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

NİĞDE - Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Komandoların ve bando takımının eşlik ettiği yürüyüşte, Emniyet Teşkilatı mensupları Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla 100 metrelik Türk bayrağı açtı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren programda, Niğde Belediyesi havai fişek gösterisi sundu.

Niğde Valisi Cahit Çelik burada yaptığı açıklamada; "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu topraklar için canlarını feda eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarımızı feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün çok önemli bir gün. Cumhuriyetimizin 100. yılı ve bu yürüyüşte olan herkes için ilk ve son gün çünkü bu yürüyüşe katılan hiç kimsenin bir daha yüzyıl görme şansı yok ama şuna inanıyoruz ki gençlerimiz ve bizler Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkarsak Cumhuriyet ilelebet devam edecektir. " diye konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise;" Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz. Allah bu millete daha nice yüzyılları kutlamayı nasip etsin. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır bunun için bizlere düşen daha çok çalışmak ve Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Türkiye yüzyılını bu dünyaya yaşatacağız." dedi.