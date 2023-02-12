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Niğde'de 2'si çocuk 6 kişi toprağa verildi

Yerel Haberler

Niğde'de 2'si çocuk 6 kişi toprağa verildi

Niğde'de deprem bölgelerinde hayatını kaybeden 2'si çocuk 6 kişi toprağa verildi.

Niğde'de deprem bölgelerinde hayatını kaybeden 2'si çocuk 6 kişi toprağa verildi.

Adıyaman'daki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Alpaslan (38), eşi Aslıgül (36), kızı Ecrin (9) ve oğlu Ediz Köker'in (3) cenazeleri, Ulukışla ilçesinin Emirler köyüne getirildi. Köker ailesinin cenazesi, kılınan cenaze namazının arından köy mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Hatay Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sedat Esen'in (54) cenazesi de Ulukışla ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Kahramanmaraş'ta Kazancı Otel'in enkazında hayatını kaybeden Hakan Silkin (26) de merkeze bağlı Uluağaç köyünde toprağa verildi. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Ulukışla Niğde Yerel Haberler

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