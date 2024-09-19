Niğde'de 19 Eylül Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

Niğde'de 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri, 'Kahramanlarla Yürüyoruz' sloganı ile yapılan yürüyüşle başladı. Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları, STK temsilcileri ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk büstüne çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende bir konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, gazilerin kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi. Vali Çelik, "19 Eylül Gaziler Günü, milletimizin aziz gazilerimize olan minnet ve şükran duygularının ifadesidir. Türk milleti, tarihi boyunca sayısız zorluğu aşmış, bağımsızlığına ve hürriyetine olan inancıyla her zaman dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Bu başarıda şüphesiz cephelerde çarpışan kahramanlarımızın, gazilerimizin ve şehitlerimizin payı büyüktür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazi' unvanının verildiği bu anlamlı günde tüm gazilerimize olan borcumuzu bir kez daha hatırlıyor, onların kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Sizler, vatan sevgisinin ve fedakarlığın en büyük sembollerinden birisiniz. Sizlerin cesareti ve inancı sayesinde bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Sizlerin gösterdiği fedakarlıklar asla unutulmayacak, devletimiz ve milletimiz sizlere olan vefa borcunu daima yerine getirecektir" dedi.

"Gazilerimizin hatıralarını yaşatmaya çalışıyoruz"

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi Başkanı Hasan İpek ise yaptığı konuşmada, "Bugün Atatürk'e mareşallik rütbesi ile gazilik unvanının verilişinin 103. yıl dönümünde kahraman gazilerimizi anmak, onlara şükran duygularımızı ifade etmek için toplanmış bulunuyoruz. Gaziler Günü vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin dirliği için canını hiçe sayarak savaşmış, mücadele etmiş, gazi unvanını almış kahramanlarımızı onurlandırdığımız bir gündür. Bizler nice zaferler gören, bağımsızlığı ve istiklali için vatanını topyekün koruyan, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve hatta Galiçya'da kanıyla vatan toprağını süsleyen bir ecdadın torunları olarak yaşayan gazilerimizi onurlandırmak, ebediyete göçmüş gazilerimizi yad etmek için buradayız. Bugün sadece gazilerimize olan minnetimizi dile getirmekle kalmıyor, aynı zamanda onların hatıralarını yaşatıyor yeni nesillere bu kahramanlık hikayelerini aktarıyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından 'Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla' etkinliği düzenlendi. - NİĞDE