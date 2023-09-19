Niğde'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Niğde'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende; Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, gaziler, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Programda, Atatürk heykeline çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Burada konuşan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi Başkanı Hasan İpek, "Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliğin ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir" diye konuştu. - NİĞDE