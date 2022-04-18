Hayırsever anne ile kızı akülü araba ve tekerlekli bağışladı - Haberler

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Hayırsever anne ile kızı akülü araba ve tekerlekli bağışladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hayırsever anne ile kızı akülü araba ve tekerlekli bağışladı

Niğde'de hayırseverler tarafından 11 akülü araba ve 6 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara hediye edildi.

Niğde'de hayırseverler tarafından 11 akülü araba ve 6 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara hediye edildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hayırseverler tarafından alınan 17 aracın ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildiğini söyledi. Hayırseverlere teşekkür eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, konuşmasında, "Bu mübarek ramazan ayı içerisinde çok onurlu bir davranış, Allah hayırlarını kabul etsin. Melek teyzemize ve Meral hanıma teşekkür ediyoruz Bizler de Valilik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla özellikle ramazan ayı içerisinde her türlü yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz ancak devletimizin imkanları sınırlı. Hayırseverlerimiz de bizlere destek verdiği takdirde gücümüze güç katıyor ve daha çok vatandaşımıza ulaşıyoruz" dedi.

Hayırseverlerden Meral Eskioğlu ise babaları hayattayken yapamadığı hayrı, vefatından sonra kardeşleriyle yerine getirdiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selin Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç katıldı. - NİĞDE

Hayırsever anne ile kızı akülü araba ve tekerlekli bağışladı

Hayırsever anne ile kızı akülü araba ve tekerlekli bağışladı

Hayırsever anne ile kızı akülü araba ve tekerlekli bağışladı

Hayırsever anne ile kızı akülü araba ve tekerlekli bağışladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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