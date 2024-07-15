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Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitliğe dualar edildi

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Niğde'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Vali Çelik ve protokol üyeleri Şadırvan Park'ta fotoğraf sergisini ziyaret etti. Daha sonra Dışarı Camide mevlit okutuldu ve Niğde Şehitliği'nde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Etkinlikler 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü ve Fener Alayı ve Demokrasi Nöbeti ile devam edecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Niğde Şehitliği'nde dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Niğde'de düzenlenen etkinlikler kapsamında Niğde Valisi Cahit Çelik ve protokol üyeleri Şadırvan Park'ta açılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisini ziyaret etti. Sergi sonrası protokol üyelerinin de katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için Dışarı Camide mevlit okutuldu. Vali Çelik ve beraberindeki heyet, daha sonra Niğde Şehitliği'nde düzenlenen programa katıldı. Şehitlikte Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü ve Fener Alayı ve Demokrasi Nöbeti ile devam edecek. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi 15 Temmuz Niğde Yerel Haberler

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