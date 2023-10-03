Niğde'de 112 personelinden gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

NİĞDE - Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yangın eğitimi verildi ve tatbikat yapıldı.

Kurum binasındaki tatbikatta senaryo gereği, polis ve itfaiye ekiplerine yangın ihbarında bulunuldu. Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler, yangını söndürmek için gerekli müdahaleyi yaparak binada mahsur kalanları kurtardı. Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tatbikata katılan personele yangına nasıl müdahale edileceği, çıkan yangının nasıl söndürüleceği anlatıldı ve yangın tüpü kullanımı gösterildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İzzet Gebelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, habersiz gerçekleştirilen tatbikatın başarıyla sona erdiğini ve kurumların bu tür afetlere her an hazır olduğunu söyledi.